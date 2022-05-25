В Великобритании выявлено нелегальное хранилище с миллиардами фотографий граждан

Компанию Clearview AI, которая занимается системой распознавания лиц, оштрафовали на сумму более 7,5 млн фунтов и потребовали удалить нелегальное хранилище с данными граждан Великобритании. Об этом сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что сотрудники незаконно собирали изображения людей из интернета для создания собственной глобальной базы данных для системы распознавания лиц. Управление британского комиссара по информации выявило действия компании и посчитало, что это нарушает законы о защите персональных данных.

По данным чиновников, Clearview AI хранит более 20 млрд изображений лиц. Источниками для получения фото были соцсети, такие как Facebook и Instagram. Сотрудники компании никак не уведомляли пользователей о том, что сохраняют их снимки в свою базу.

Британские власти пояснили, что система Clearview AI позволяет пользователю загружать фотографию лица и находить совпадения в их базе с миллиардами изображений, а также предоставляет ссылки на то, где в интернете доступны изображения этого человека.