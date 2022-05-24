Сможет ли обезьянья оспа стать новой пандемией

Во всем мире сейчас стремительно растёт число случаев заражения обезьяньей оспой. В Нидерландах уже выявили шесть эпизодов, в США под подозрением находятся пять человек, в Испании - 20 подтверждённых, еще у 16 пациентов диагноз стоит под вопросом. Как раз в этой стране сейчас ждут масштабную вспышку заболевания, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Едва ли не первая после коронавируса крупная европейская рейв-вечеринка, возможно, станет прологом для новой пандемии. Почти все заболевшие на прошлой неделе обезьяньей оспой были участниками огромной дискотеки на Канарах. За неделю на ней побывали примерно 80 тысяч человек со всей Европы, США и некоторых азиатских стран.

Только теперь становится ясно, что вместе с яркими впечатлениями с вечеринки увозили редкий и, как выяснилось, очень заразный вирус.

В центре Испании число заболевших приближается к полусотне, это самая сложная ситуация в мире. Власти уже объявили режим особой готовности. Теперь врачи дежурят круглосуточно, отслеживая каждый подозрительный случай и проверяя всех, кто в последнее время бывал на Канарах.

Паника разрослась настолько, что многие на всякий случай снова надели маски, которые только-только разрешили снять после жёстких коронавирусных ограничений.

"Сейчас мы можем предотвратить столь тяжёлые последствия, с которыми мы столкнулись в предыдущую пандемию. Более-менее мы уже знаем, как себя вести, как защитить себя и своих близких", - заметил Давид, местный житель.

До сих пор все случаи передачи вируса от человека к человеку регистрировались только в странах Африки. На Канарах находится один из главных центров европейской тусовки. Заболевшие - в Испании, Нидерландах, Дании, Британии. Обезьянья оспа добралась даже до Аргентины. ВОЗ - требует срочно принять меры!

"Мы все сейчас очень уязвимы, мы опять столкнулись с ситуацией, которая вышла из-под контроля. И нужно как можно быстрее создать реальный, действующий механизм, чтобы остановить распространение вспышки обезьяньей оспы", - заявил президент 75-й ассамблеи ВОЗ Ахмед Роблех Абдиллех.

К быстрому и совместному ответу европейцы оказались явно не готовы. Из всех стран только одна Бельгия решилась ввести ограничительные меры и предписала соблюдать строгий карантин всем заболевшим после первых трех выявленных случаев. Другие страны пока лишь следят за распространением болезни.