В Лондоне в честь Елизаветы II открылась новая ветка метро

Новая ветка железнодорожного транспорта Crossrail, интегрированная в систему наземного и подземного рельсового сообщения, открылась сегодня в британской столице. На первом этапе поезда будут ходить с 06:30 и до 23:00 шесть дней в неделю, за исключением воскресенья, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Открытие линии "Елизавета", названной в честь действующего британского монарха, приурочено к стартующим на следующей неделе масштабным национальным празднованиям по случаю "платинового юбилея" - 70-летнего пребывания на троне Ее Величества. Ближайшие месяцы ветка будет насчитывать девять станций - от "Паддингтон" в центре Лондона до "Эбби Вуд" на юго-востоке города. Полностью линия "Елизавета", которая будет состоять из 41 станции, включая три остановки при терминалах аэропорта Хитроу, заработает к маю 2023 года и соединит город Рединг (графство Беркшир) с Шенфилдом, который расположен в пригороде Брентвуда (графство Эссекс): тем самым будут связаны западные и восточные окраины британской столицы.

Поезда, которые начали курсировать по линии, состоят из девяти вагонов и вмещают до 1 500 пассажиров. Ожидается, что ежегодно Crossrail будут пользоваться порядка 200 млн человек. К маю следующего года в наиболее загруженное время в час на линии "Елизавета" будут ходить 24 поезда, оборудованных системами охлаждения и способных развивать скорость до 145 км/ч. Также все станции на линии будут располагать лифтами, которые смогут доставить на платформу людей с ограниченными физическими возможностями.