https://news.day.az/world/1465105.html ООН о ситуации с запасами зерна в мире
ООН о ситуации с запасами зерна в мире
В мире сложилась тяжелая ситуация с запасами зерна.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об оценках всемирной организации положения дел на мировом рынке зерновых.
"Мы можем уточнить [данные о запасах] во Всемирной продовольственной программе [ООН]. Факт в том, что ситуация ужасная и очень срочная, - сказал он. - Это очевидно для всех. Генеральный секретарь ООН и глава Всемирной продовольственной программы это заявляли".
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