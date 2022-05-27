ООН о ситуации с запасами зерна в мире

В мире сложилась тяжелая ситуация с запасами зерна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос об оценках всемирной организации положения дел на мировом рынке зерновых.

"Мы можем уточнить [данные о запасах] во Всемирной продовольственной программе [ООН]. Факт в том, что ситуация ужасная и очень срочная, - сказал он. - Это очевидно для всех. Генеральный секретарь ООН и глава Всемирной продовольственной программы это заявляли".