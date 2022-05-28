В США построят 14 наземных станций для военных целей

Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA) заключило контракт в размере $324,5 млн на строительство и эксплуатацию 14 наземный станций, необходимых для управления и обмена данными с низкоорбитальной спутниковой группировкой Tranche 1, разрабатываемой для военной связи по всему миру. Об этом сообщает Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из них восемь станций будут работать в Ka-диапазоне, две - в S-диапазоне и четыре - по оптическому каналу связи. Помимо строительства 14 наземных станции, контракт предусматривает поддержку двух операционных центров, расположенных на правительственных объектах на базе ВВС Гранд-Форкс, Северная Дакота, и Redstone Arsenal в Хантсвилле, Алабама.

Контракт c компанией General Dynamics Mission Systems рассчитан на семь лет, он предусматривает базовое финансирование в размере $162,9 млн с опционом еще на $161,5 млн.

Три производителя спутников, отобранные на данный момент для Tranche 1 - Lockheed Martin, Northrop Grumman и York Space Systems - будут управлять своими аппаратами через собственные наземные станции, но General Dynamics Mission Systems будет координировать трафик данных и управлять командованием и контролем полезной нагрузки миссии, такой как межспутниковые перекрестные связи и обработчики данных на орбите. Спутники новой группировки планируется вывести на орбиту в 2024 году.

Ожидается, что еще два поставщика спутников будут выбраны для создания системы обнаружения ракетных пусков в составе Tranche 1, которую планируется запустить в 2025 году.