В Великобритании общее число инфицированных оспой обезьян превысило 100

Медицинские службы Великобритании за сутки выявили в стране еще 16 случаев заражения оспой обезьян. Как сообщило в пятницу на своем сайте Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, общее число инфицированных достигло 106, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

101 случай приходится на Англию, три - на Шотландию и по одному - на Северную Ирландию и Уэльс.