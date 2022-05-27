https://news.day.az/world/1465757.html В Великобритании общее число инфицированных оспой обезьян превысило 100
В Великобритании общее число инфицированных оспой обезьян превысило 100
Медицинские службы Великобритании за сутки выявили в стране еще 16 случаев заражения оспой обезьян. Как сообщило в пятницу на своем сайте Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства, общее число инфицированных достигло 106, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
101 случай приходится на Англию, три - на Шотландию и по одному - на Северную Ирландию и Уэльс.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре