Американцы массово отказываются от службы в армии

Пентагон столкнулся с нехваткой добровольцев для службы в армии, что может сделать 2022-й год самым сложным для службы набора персонала с момента отказа США от призыва в 1973 году. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, за пять месяцев 2022 года американской армии удалось закрыть лишь 23% вакансий, а на службу в ВВС за первый квартал поступило на 2,3 тыс. новобранцев меньше, чем за аналогичный период в 2021 году. ВМС ожидают снижения числа поступающих в военные вузы, что приведет к кадровым проблемам в следующие несколько лет.

Издание подсчитало, что из 31,8 млн жителей США в возрасте от 17 до 24 лет только 9,1 млн соответствуют первоначальным требованиям Пентагона к новобранцам. Из них только 4,4 млн подходят для службы в армии по уровню образования.

Если вычесть тех, у кого были проблемы с полицией, наркотиками или лишним весом, остается всего 465 тыс. человек, за которых Пентагону приходится бороться с гражданскими работодателями. При этом опросы показывают, что службу в армии в качестве вероятного источника заработка рассматривают всего 11% годных к службе американцев, а 52% родителей не рекомендуют своим детям идти служить в войска.

Американская ассоциация военных офицеров (MOAA) на слушаниях в конгрессе, посвященных проблеме комплектования вооруженных сил, заявила, что повысить привлекательность военной службы может повышение заработной платы для военных, причем не на 4,6%, как это запланировали законодатели, а на 7,2%, чтобы "идти в ногу с инфляцией".