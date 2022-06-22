Израильский кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект о самороспуске

Израильский Кнессет (парламент) проголосовал в предварительном чтении за законопроект о самороспуске. Об этом в среду сообщило израильское государственное радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Законопроект должен будет пройти в Кнессете через три чтения, прежде чем состоится окончательное голосование.

В понедельник премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава МИД страны Яир Лапид договорились о роспуске Кнессета через неделю и о передаче полномочий главы кабмина руководителю внешнеполитического ведомства в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. Коалиция во главе с партиями "Ямина" Беннета и "Еш атид" Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов 23 марта 2021 года, после чего 13 июня того же года Беннет сменил лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года.