Правительство Болгарии оказалось на грани коллапса

Острый правительственный кризис в Болгарии: депутаты Народного собрания решают вопрос о вотуме недоверия правящей центристской коалиции во главе с премьером Кирилом Петковым. С инициативой выступила оппозиционная партия ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова. Для отставки правительства необходимо собрать минимум 121из 240 голосов депутатов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во вторник в Софии около тысячи сторонников премьера провели акцию протеста, состоялась также антиправительственная демонстрация. Оппозиция обвиняет кабинет министров в провальной бюджетной политике и неспособности справиться с инфляцией. В начале июля из правящй коалиции вышла партия "Есть такой народ".

Кирил Петков занял кресло премьера полгода назад на волне борьбы с коррупцией.