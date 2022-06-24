https://news.day.az/world/1473779.html ВС Турции нейтрализовали 18 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 18 террористов на севере Сирии
Вооруженные силы Турции нейтрализовали 18 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, боевики готовили теракты и нападения на зоны антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре