ВС Турции нейтрализовали 18 террористов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 18 боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК) на севере Сирии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

​​​​​​​Согласно сообщению, боевики готовили теракты и нападения на зоны антитеррористических операций "Источник мира", "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата".