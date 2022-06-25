В Армении военнослужащие попали в ДТП

В Армении попал в аварию автомобиль, перевозивший военнослужащих, есть погибший и пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на участке автодороги Ереван-Мегри, проходящем через село Цгук Зангезурского района столкнулись автомобиль марки "КамАЗ" Министерства обороны и легковой автомобиль марки "Mercedes".

В результате аварии один военнослужащий скончался на месте происшествия, 4 человека с телесными травмами различной степени тяжести были доставлены в Сисианский военный госпиталь.

Полиция устанавливает личности погибшего и пострадавших.