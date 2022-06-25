США работают над тем, чтобы размороженные активы не попали талибам
Американская администрация работает над тем, чтобы скорее передать часть размороженных активов Афганистана на помощь населению этой южноазиатской страны, минуя радикальное движение "Талибан", находящееся у власти в Кабуле.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая в субботу на брифинге для журналистов на борту самолета президента США Джо Байдена, отправившегося на саммиты Группы семи и НАТО в Германии и Испании.
"Мы энергично действуем во всем правительстве США, <...> чтобы добиться движения этих средств", - заверила официальный представитель американского лидера. "Мы работаем, чтобы в срочном порядке решить сложные вопросы, связанные с использованием этих денег, дабы гарантировать, что они идут на пользу народу Афганистана, а не [движению] "Талибан". Это находится в центре нашего внимания", - утверждала Жан-Пьер.
По ее словам, "президент [Байден] не будет ждать, чтобы оказать народу Афганистана помощь с восстановлением после разрушительного землетрясения". "Агентство международного развития [при Госдепартаменте] и наши партнерские гуманитарные организации уже оказывают содействие "на земле" [в Афганистане], где оно необходимо более всего", - добавила представитель Белого дома.
Байден в феврале принял решение о блокировании активов Кабула в американской финансовой системе и размораживании примерно половины этой суммы (порядка $3,5 млрд) с целью возможной дальнейшей передачи на оказание помощи афганцам.
В ночь на 22 июня в афганских провинциях Газни, Кабул, Лагман, Логар, Пактика и Хост произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным афганских СМИ, катастрофа унесла жизни свыше 1 тыс. человек. В пятницу представитель министерства по чрезвычайным ситуациям во временном афганском правительстве, сформированном движением "Талибан", Мохаммад Нассим Хаккани проинформировал, что в результате землетрясения пострадали по меньшей мере 2 тыс. человек.
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