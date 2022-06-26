Французов призвали немедленно начать экономить электричество и газ

Ведущие французские энергетические компании - Engie, EDF и TotalEnergies - выступили с единым обращением на фоне стремительного роста стоимости сырья. Письмо публикует Le Journal du Dimanche, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что стремительный рост цен на энергоносители угрожает социальному и политическому единству страны и оказывает слишком сильное влияние на покупательную способность граждан.

В заявлении также говорится, что бизнесу и простым потребителям необходимо ограничить потребление энергоресурсов. Это позволит справиться с будущими пиками потребления и смягчить любые чрезвычайные ситуации технического характера или геополитические потрясения, с которыми, возможно, придется столкнуться.

"Мы призываем к осознанности и коллективным и индивидуальным действиям, чтобы каждый из нас - каждый потребитель, каждая компания - изменили свое поведение и немедленно ограничили потребление энергии, электричества, газа и нефтепродуктов", - сообщили компании.