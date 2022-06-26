Правительство Германии готовит население «к трудным временам»

Энергетический кризис, вызванный побочными эффектами антироссийских санкций, может ознаменовать начало "трудных времен" для Германии и ее населения, к чему ее готовит германское правительство. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Перспектива уже мрачная. Производственные заказы на заводах упали за последние три месяца, затраты растут, а доверие рушится", - пишет Bloomberg.

В Германии в июне значительно упал показатель деловых ожиданий - в первую очередь, это связано с прогнозируемое нехваткой электроэнергии, которой не будет хватать на бесперебойную работу немецких предприятий химической, металлургической и автомобильной промышленности.

"Германия готовит потребителей и бизнес к трудным временам <...> Предприятия, производящие металлы, бумагу и даже продукты питания, могут быть вынуждены сократить или закрыть производственные мощности в Германии, что ускорит постоянный отток рабочих мест в обрабатывающей промышленности и нанесет долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны", - пишет Bloomberg.