В Германии предостерегли о новом локдауне

Из-за прекращения поставок газа из России в Германии может начаться новый локдаун, который по силе будет еще хуже, чем во время пандемии коронавируса. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если в ближайшее время из России перестанет поступать газ, то зимой у нас возникнет настоящая проблема. Будет хуже, чем во время пандемии коронавируса", - отметил Либинг.

По его словам, предприятия Германия из-за этой ситуации будут частично или полностью прекращать работу, тогда в экономике страны начнется локдаун. При этом уменьшение поставок газа уже усложняет планы по заполнению хранилищ на предстоящую зиму.

Он добавил, что в скором времени можно ожидать всеобщий рост цен на энергию. При этом потребители смогут ощутить подорожание уже в 2023 году.