Великобритании предрекли провал в спасении планеты

Комитет по изменению климата (CCC) выразил опасения, что Великобритания не сможет достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Стране предрекли провал в спасении планеты, так как власти не сконцентрировались на средствах достижения указанной цели. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представители комитета проанализировали, какие действия страна предпринимает для снижения уровня выбросов. Среди недостатков указали то, что власти не помогают жителям утеплять свои дома, из-за чего домовладельцы активнее используют отопление, которое считается одним из крупнейших источников выбросов углерода. Организация также раскритиковала планы по строительству угольной шахты в графстве Камбрия.

Однако комитет заметил и положительные изменения. В частности, в стране увеличилось производство возобновляемой энергии и использование электрокаров. При этом власти не определились с решением вопроса выбросов от сельского хозяйства.

"Этот отчет - обвинение правительства в его жалкой неспособности подкрепить свои амбициозные цели заслуживающими доверия действиями в масштабах всей экономики", - заявил Эд Мэтью из аналитического центра по вопросам изменения климата E3G.