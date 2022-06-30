Отец спас сына от разъяренного бизона

В США бизон набросился на отца и сына, покалечил мужчину и попал на видео. Об этом сообщает New York Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, нападение произошло во вторник, 28 июня, на территории Йеллоустонского национального парка. Бизон атаковал группу туристов, находившихся в парке на экскурсии. В ролике, опубликованном на YouTube-канале NBC Montana, видно, как животное подбегает к трем туристам и ребенку и трясет головой, явно проявляя агрессию.

Через несколько секунд разъяренный бизон бросается на мальчика. Отец ребенка, 34-летний житель штата Колорадо, в последний момент успевает выхватить сына из-под копыт животного и спасти его. После этого бизон ударяет рогами мужчину, подбрасывая его вверх. Тем не менее американец быстро вскочил и убежал вместе с ребенком. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки. Его жизни ничего не угрожает.

New York Post отмечает, что это уже второе нападение бизона на человека в Йеллоустонском парке в течение месяца. 30 мая бизон атаковал 25-летнюю туристку из штата Огайо и подбросил ее на три метра в воздух. Женщина была доставлена в больницу с колотой раной и другими травмами.

Сотрудники парка рекомендуют посетителям не подходить таким животным, как бизоны, лоси и койоты ближе, чем на 20 метров. От медведей и волков стоит держаться на расстоянии не менее 90 метров.