В Боливии появилась госкомпания по выращиванию и переработке коки

Власти Боливии учредили государственную компанию, которая будет заниматься выращиванием коки, промышленной переработкой и сбытом готовой продукции. Об этом в своем Telegram-канале написал президент южноамериканской страны Луис Арсе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Верховным указом 4746 мы создали Боливийскую общественную компанию по производству листьев коки Kokabol, для развития базовой химической промышленности (на основе) листа коки, производства, переработки, преобразования и сбыта продукции, полученных из него", - сообщил глава государства.

Он заявил, что данная организация будет также проводить исследования и заниматься развитием технологического производства на основе листьев коки и лекарственных растений "в рамках политики индустриализации и импортозамещения".