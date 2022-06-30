ВОЗ ожидает высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Европе летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Европе текущим летом и призывает пристально следить за распространением вируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг в интервью Agence France-Presse сообщил директор глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Поскольку страны по всей Европе отменили действовавшие ограничительные меры, уровень распространения вируса возрастет в течение лета", - отметил он.

Ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на эпидемиологов сообщил об угрозе седьмой волны эпидемии ковида в стране. По их данным, опасность ее начала связана с новыми мутациями омикрон-штамма - BA.4 и BA.5.

В мае руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что линии "омикрона" ВА.4 и ВА.5 являются более заразными, чем предыдущие варианты штамма, и могут частично уходить от иммунной защиты.