Протестующие достигли соглашения с властями Эквадора

Представители руководства Эквадора и Национальной конфедерации коренных народов (CONAIE), которая выступила движущей силой двухнедельных антиправительственных протестов в стране, пришли к соглашению по ряду пунктов в урегулировании кризиса. Как сообщила CONAIE в четверг на своей странице в Twitter, было принято решение прекратить акции протеста, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Достигнув результатов и прогресса в приоритетных вопросах национальной повестки дня, движение коренных народов официально считает первый этап национальной забастовки завершенным. В течение 90 дней будет оцениваться соблюдение договоренностей и обязательств, - говорится в сообщении. - Только борьба позволила нам завоевать права. У нас есть результаты в национальной повестке дня из 10 пунктов, мы принимаем меры по улучшению положения уязвимых семей в сельской местности и городах в сфере экономики, медицины и образования".

Основными требованиями участников протестов, в результате которых погибли по меньшей мере шесть человек и десятки получили ранения, стали снижение цен на топливо и обеспечение безопасности граждан на фоне роста преступности.