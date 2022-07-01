https://news.day.az/world/1475364.html Оползень в Турции, перекрыта дорога в Грузию, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Оползень в Турции, перекрыта дорога в Грузию, есть погибшие и раненые - ВИДЕО
В регионе Артвин (Турция) в результате ливней произошли оползни.
Как передает Day.Az со ссылкой на IHA, в районе Камалпаша обломки скал обрушились на дорогу. Пострадали проезжавшие автомобили, по меньшей мере 1 человек погиб, есть раненые.
В результате оползня на Черноморском побережье закрылась в двустороннем порядке международная магистраль (дорога к КПП Сарп).
В регион привлечены спасатели и техника.
Отметим, ранее в этом регионе происходили оползни.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре