Оползень в Турции, перекрыта дорога в Грузию, есть погибшие и раненые

В регионе Артвин (Турция) в результате ливней произошли оползни.

Как передает Day.Az со ссылкой на IHA, в районе Камалпаша обломки скал обрушились на дорогу. Пострадали проезжавшие автомобили, по меньшей мере 1 человек погиб, есть раненые.

В результате оползня на Черноморском побережье закрылась в двустороннем порядке международная магистраль (дорога к КПП Сарп).

В регион привлечены спасатели и техника.

Отметим, ранее в этом регионе происходили оползни.