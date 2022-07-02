Сбой у японского оператора нарушил движение грузовых поездов и работу сервисов Toyota

Крупный сбой у одного из ведущих японских операторов связи Au, имеющего более 60 млн контрактов с пользователями, привел в субботу к нарушению работы почтовой службы, коммуникационных сервисов у владельцев автомобилей Toyota, а также к опозданиям в движении грузовых поездов в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Грузоперевозчик Japan Freight Railway Company в сообщении на своем сайте уведомил, что сбои в системах связи нарушили работу внутренних информационных систем, что, в свою очередь, привело к опозданиям грузовых поездов. Компания Japan Post в этой связи предупредила клиентов о возможных задержках в доставке почтовых отправлений из-за опозданий в движении грузовых поездов. Служба доставки Yamato Holdings ранее сообщила о возможных затруднениях при отслеживании статуса доставки.

Автомобильная корпорация Toyota в связи со сбоями уведомила, что владельцам автомобилей этой марки недоступны такие телекоммуникационные сервисы, как T-Connect, Helpnet, My Car Security.

Метеорологическое управление Японии ранее сообщало, что неполадки повлияли на работу по сбору данных с автоматических станций наблюдения за погодой. Отмечены проблемы в работе банкоматов в некоторых районах, сложности с оплатой проезда в общественном транспорте на ряде маршрутов в Токио.

Сбой, который затронул не только частных пользователей, но и крупные сервисы и бизнес, произошел утром в субботу, однако причина стала известна лишь к вечеру. Телеканал NHK сообщил со ссылкой на компанию, что к сбою привели неполадки в работе оборудования, используемого для осуществления голосовых вызовов. Проблема до сих пор не решена.

В октябре прошлого года крупный сбой произошел у другого ведущего оператора Японии - NTT Docomo. Тогда компания получила от властей предписание принять меры во избежание повторения таких инцидентов.