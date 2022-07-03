КНДР обвинила США в ремилитаризации Европы и продвижении НАТО в Азии

МИД Северной Кореи обвинил Соединенные Штаты в ремилитаризации Европы и продвижении НАТО в Азии, сообщает агентство "ЦТАК", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По итогам саммита НАТО стало еще более ясно, что США пытаются сдержать Россию и Китай путем милитаризации Европы и превращения АТР в регион НАТО, считая при этом трехсторонний военный союз США, Японии и Южной Кореи важным средством выполнения <...> из-за безрассудных военных действий США и их сателлитов сложилась ситуация чреватая одновременным возникновением ядерных войн в Европе и АТР", - заявил представитель северокорейского дипломатического ведомства.