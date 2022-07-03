https://news.day.az/world/1475896.html Airbus получит $1,5 млрд за техобслуживание 482 вертолетов армии США
Airbus получит $1,5 млрд за техобслуживание 482 вертолетов армии США
Евпропейский концерн Airbus заключил контракт с Пентагоном на постоянную логистическую поддержку вертолетов UH-72A и UH-72 B Lakota, находящихся на вооружении армии США. Об этом сообщает Defence Turkey, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, контракт предусматривает логистическую и инженерную поддержку, а также поставку запчастей и материалов для 482 универсальных и учебных вертолетов на 67 площадках в США и за рубежом.
Общая стоимость работ оценивается в $1,5 млрд на пять лет.
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