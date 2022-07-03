Airbus получит $1,5 млрд за техобслуживание 482 вертолетов армии США

Евпропейский концерн Airbus заключил контракт с Пентагоном на постоянную логистическую поддержку вертолетов UH-72A и UH-72 B Lakota, находящихся на вооружении армии США. Об этом сообщает Defence Turkey, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, контракт предусматривает логистическую и инженерную поддержку, а также поставку запчастей и материалов для 482 универсальных и учебных вертолетов на 67 площадках в США и за рубежом.

Общая стоимость работ оценивается в $1,5 млрд на пять лет.