Заболеваемость ковидом в мире выросла в июне впервые за полгода

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Заболеваемость пошла в рост впервые с января этого года.

Как передает Day.Az, об этом следует из подсчетов ТАСС.

Резкий рост заболеваемости отмечается в странах Латинской Америки, Западной Европы и Азии.

Смертность при этом продолжает падать. За первый месяц лета 2022 года в мире умерли около 40,8 тыс. человек, что примерно на треть меньше по сравнению с прошлым месяцем. Смертность упала до самого низкого с начала весны 2020 года уровня.

Новые вспышки в Латинской Америке

В Бразилии фиксируются новые серьезные вспышки COVID-19. И если в начале месяца там выявляли 40 тыс. инфицированных в сутки, то к концу - уже свыше 75 тыс. В Мексике темпы распространения инфекции за июнь выросли почти в восемь раз. Сейчас там регистрируют около 25 тыс. новых случаев ковида в день. В Чили заболеваемость вышла на плато - весь месяц в стране ежедневно заражались примерно 10 тыс. человек. В Колумбии начался рост впервые с декабря прошлого года, однако пока не так резко - в день там регистрируют свыше 3 тыс. заразившихся.

Резкий рост в Европе

Среди европейских стран самый мощный подъем заболеваемости фиксируется во Франции. Там в начале месяца выявляли в среднем около 20 тыс. случаев, однако в последние дни июня этот показатель превысил 130 тыс. Примерно на таком же уровне заболеваемость сейчас и в Германии, хотя четыре недели назад она была примерно в пять раз ниже.

Кроме того, почти в 10 раз с первых дней июня темпы распространения инфекции выросли в Италии. Сейчас там ковид диагностируют примерно у 85 тыс. человек в сутки.

Число инфицированных коронавирусом в Великобритании, по данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, выросло за неделю на 32%, достигнув 2,3 млн человек. Это самое большое число заразившихся коронавирусом за последние два месяца.

Подъем заболеваемости также отмечается в Австрии, Испании и Нидерландах. В Португалии при этом фиксируется снижение почти в 2,5 раза по сравнению с началом лета.

Ситуация в Азии и на Ближнем Востоке

В Индии уровень заболеваемости достиг максимума с февраля - в стране каждый день сейчас регистрируют около 15-17 тыс. новых случаев. В Израиле показатели находятся на таком же уровне. Темпы распространения инфекции в стране оказались самыми высокими за последние три месяца.

Кроме того, рост также фиксируется в Индонезии, Таиланде и Японии.

О смертности

Самая высокая смертность все еще в США, где за месяц зарегистрировали 9,7 тыс. летальных случаев (столько же, сколько и в мае).

На втором месте Бразилия, где умерли около 4,8 тыс. человек (на 1,5 тыс. больше, чем в предыдущем месяце).

На третьей строчке Россия, однако смертность из-за ковида в июне там оказалась минимальной с апреля 2020 года. В РФ зафиксировали около 2 тыс. летальных исходов, что на 38,3% меньше, чем в конце весны.