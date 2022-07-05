Немцы пересаживаются с самолетов на поезда

Охвативший недавно немецкие аэропорты хаос в связи с отмененными авиарейсами привел к возросшему спросу на железнодорожные билеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в сегодняшнем номере журнала "Der Spiegel" вышла статья, в которой там и говорится: в нынешней ситуации в Германии все больше людей пользуются поездом вместо самолета. Количество железнодорожных пассажиров активно растет. При этом большой популярностью пользуются поезда, курсирующие по внутренним немецким маршрутам. С начала лета замечен колоссальный рост- более чем на 40 проц по сравнению с аналогичным периодом в допандемийном 2019 году. Рейсы между Берлином и Мюнхеном, Франкфуртом и из Северного Рейна-Вестфалии бронируются довольно быстро. Заказы на июль и август свидетельствуют о продолжающемся буме на железнодорожные поездки.

Следует еще уточнить, что на этот бум оказало влияние также и то, что многие поездки на поезде бронируются самими авиакомпаниями, в частности, когда рейс отменяется, а пассажиров пересаживают на поезд, чтобы доставить их до пункта назначения в срок.

Однако отрицательным следствием всех этих процессов стало снижение уровня пунктуальности, что не совсем характерно для немцев, которые славятся своей точностью. Железные дороги стали теперь испытывать трудности с пунктуальностью. В июне более половины поездов дальнего следования стали опаздывать. Считается, что поезд приходит вовремя, если он опаздывает на остановку не более чем на шесть минут. Но пунктуальность снизилась. Дорожные работы, особенно на оживленных участках, а также продолжающийся бум на билеты оказали определенное влияние на показатель пунктуальности.