https://news.day.az/world/1476431.html В Иране зафиксирован рост мощности по переработке сырой нефти
В Иране зафиксирован рост мощности по переработке сырой нефти
Организация стран-экспортеров сырой нефти (ОПЕК) объявила, что мощность по переработке сырой нефти в Иране зафиксировала рост на 400 тысяч баррелей в день, достигнув в настоящее время 2 млн. 202 тыс. баррелей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По данным ОПЕК, мощность переработки сырой нефти в Иране в 2021 году 2 млн. 202 тыс. баррелей в день, что увеличилось на одну тыс. баррелей.
Как поясняется в отчете, в период за 2011 до 2021 мощность переработки сырой нефти в Иране выросла на 480 тыс. баррелей в день.
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