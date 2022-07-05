Лесные пожары чуть не уничтожили самый дорогой отель на Пелопоннесе

Греция во власти стихии. Огонь в некоторых районах подобрался вплотную к жилому сектору.

Едва не сгорел самый дорогой отель на Пелопоннесе. Постояльцев и персонал успели эвакуировать. Никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Огонь пытаются потушить как с земли, так и воздуха. Задействовали сразу и вертолеты, и самолет. Уже понятно, что пожар нанес серьезных ущерб некоторым частям отеля. Не исключено, что причиной ЧП стал поджег.