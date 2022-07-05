https://news.day.az/world/1476473.html Инфляция в Южной Корее в июне достигла почти 24-летнего максимума
Инфляция в Южной Корее в июне достигла почти 24-летнего максимума
Уровень инфляции в Южной Корее в июне вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимального значения за почти 24 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте национального статистического управления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По сравнению с прошлым месяцем цены на электричество выросли на 0,1%, газ и другие виды топлива - на 2,9%.
Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и топливо, в июне выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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