Инфляция в Южной Корее в июне достигла почти 24-летнего максимума

Уровень инфляции в Южной Корее в июне вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг максимального значения за почти 24 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте национального статистического управления, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сравнению с прошлым месяцем цены на электричество выросли на 0,1%, газ и другие виды топлива - на 2,9%.

Базовая инфляция, без учета цен на продукты питания и топливо, в июне выросла на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.