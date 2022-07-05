Пожар в усадьбе Римского-Корсакова

В мемориальном музее композитора Николая Римского-Корсакова в Псковской области рассказали, что уцелело после произошедшего 2 июля пожара. Слова представителей институции передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В пресс-службе уточнили, что удалось сохранить архивную документацию, а ноты, книги, пластинки и соответствующую мебель можно со временем восполнить и восстановить. "Более 20% утраченных предметов - это ноты, книги, пластинки, которые со временем возможно восполнить. Восстановлению подлежит и мебель эпохи, необходимая для воссоздания интерьеров дома. Но самое главное - были сохранены архивы проектно-сметной документации, что позволит восстановить облик усадьбы", - рассказали в музее.

По словам гендиректора музея Светланы Мельниковой, усадьба композитора сгорела примерно наполовину, огонь уничтожил 1082 экспоната, из огня удалось спасти 1125 предметов. "Самая большая потеря для музея - семь элементов мемориальной мебели. Будем восстанавливать их по сохранившимся фотографиям и документам", - отметила она.

Известно, что в учреждении уже начата внутренняя проверка. Идет сбор и анализ объяснений ответственных работников.