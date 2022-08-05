В Финляндии пройдут совместные с США учения ВМС

В Финляндии пройдут совместные учения ВМС при участии США. В преддверии учений в Хельсинки в пятницу прибудет большой десантный корабль ВМС США USS Kearsarge.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Росбалт", об этом сообщает пресс-служба ВМС Финляндии.

По данным пресс-службы, в понедельник USS Kearsarge в сопровождении кораблей США USS Arlington и USS Gunston Hall направится в северную часть Балтийского моря, а также в южный регион страны Ханко. Операции по переброске войск будут поддерживать истребители Hornet ВВС Финляндии, а также вертолеты США Chinook и Blackhawk.

На побережье в районах Ханкониеми и Упинниеми пройдут учения, в которых примут участие около 2 тыс моряков и бойцов корпуса морской пехоты США. От Финляндии в учениях участвуют войска и корабли штаба ВМС, бригады Ууденмаа, береговой бригады и береговой охраны, отмечается в сообщении ВМС. Во время учений будут отрабатываться оперативная совместимость и поддержка Финляндии как страны, принимающей войска НАТО. Маневры продлятся до 19 августа.

Напомним, в среду сенат США проголосовал за членство Финляндии в НАТО.