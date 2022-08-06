Население Армении продолжает сокращаться

Численность постоянного населения Армении, по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года, по положению на 1 июля 2022 года составила 2 961.9 тыс. человек против 2 964.6 тыс. человек по положению на аналогичный период 2021 года.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета республики.

Число городского населения Армении составило 1 890.2 тыс. жителей, причем в Ереване - 1 096.1 тыс. жителей. В сельской местности численность населения составляет 1 071.7 тыс. человек.