Европейские санкции парализовали работу авиакомпании Армении

Из-за европейских санкций в отношении России многие лизингодатели начали отзывать свои самолеты, из-за чего авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил в соцсети директор армянской авиакомпании Armenia Геворг Хачатрян.

По его словам, авиаперевозчики испытывают нехватку лайнеров, что делает проблематичной своевременную организацию полетов и приводит к задержкам запланированных рейсов.

Хачатрян сообщил, что запланированные рейсы компании в Москву и Хургаду были задержаны именно по этой причине. Он принес извинения за неудобства и сообщил, что проблемы с указанными рейсами уже удалось решить, и все необходимые компенсации пассажирам будут осуществлены.