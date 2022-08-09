Турецкое буровое судно "Abdülhamid Han" выйдет в море

Министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что четвертое по счету турецкое буровое судно "Abdülhamid Han" 9 августа выйдет в море для первого своего бурения в Средиземном море, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу".

Министр Донмез поделился постом в Twitter: "Завтра великий день! Мы очень взволнованы этим событием. Наше четвертое буровое судно "Abdülhamid Han" завтра выходит в море для своего первого бурения. Его пути открыты, ветер попутный. Желаем удачи "Abdülhamid Han".

Судно, подготовительные работы и соответствующие процедуры относительно которого завершены, завтра отправляется в свой первый рейс.

На церемонии отплытия бурового судна из порта Мерсин ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.