Сербия обеспечила исторический максимум запасов природного газа в сербском и венгерском подземных хранилищах (ПХГ). Об этом во вторник написал президент Сербии Александар Вучич в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Сербия находится на историческом максимуме по резервам природного газа. Мы обеспечили 262 млн куб. м газа в нашей части ПХГ "Банатский двор", мы купили дополнительно 200 млн куб. м, которые мы храним в Венгрии, только для нужд Сербии. Мы модернизируем все тепловые мощности, которые можем, пытаемся открыть новые угольные месторождения. В целом я уверен, что у граждан Сербии будет чуточку менее холодная зима, чем мы ожидаем", - написал президент.