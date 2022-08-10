Дипломат умер на конференции в Египте

На конференции в Египте скончался известный дипломат из Саудовской Аравии Мохаммад аль-Кахтани, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спасти дипломата не удалось. Он начал терять сознание и упал во время своего выступления. "Где бы вы ни были, смерть настигнет вас", - заявил умирая аль-Кахтани, как отмечают СМИ. Другие источники утверждают, что перед смертью он выразил уважение лидерам ОАЭ и Саудовской Аравии.

9 августа в китайском городе Куньмин по неизвестной причине скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. Несмотря на то, что в официальных документах не указывается, почему умер посол, мьянманский дипкорпус в Пекине, а также ряд китайских СМИ называют причиной смерти сердечный приступ.