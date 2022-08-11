https://news.day.az/world/1486169.html В Турции разбился самолет
В Турции разбился самолет
Гражданский учебный самолет потерпел крушение в турецкой провинции Афьонкарахисар, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
В результате происшествия находившиеся на его борту два человека доставлены с травмами в больницу.
Самолет, выполнявший тренировочный полет, при невыясненных пока обстоятельствах упал на территории фермы местного университета.
По факту происшествия проводится расследование.
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