В Турции разбился самолет

Гражданский учебный самолет потерпел крушение в турецкой провинции Афьонкарахисар, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате происшествия находившиеся на его борту два человека доставлены с травмами в больницу.

Самолет, выполнявший тренировочный полет, при невыясненных пока обстоятельствах упал на территории фермы местного университета.

По факту происшествия проводится расследование.