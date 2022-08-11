В китайском городе Иу введен карантин для всех жителей

Домашний карантин на три дня введен для всех жителей города Иу (провинция Чжэцзян) из-за локальной вспышки ковида.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг в официальном аккаунте городской администрации в мессенджере WeChat.

С 11 августа жителям районов с высоким уровнем опасности инфицирования теперь три дня придется провести дома, покидать жилые помещения запрещено. Для остальных районов, относящихся к среднему и низкому уровню опасности, введен запрет на выход жителей за пределы жилых комплексов.

На три дня перестают работать все общественные заведения. Исключения составят лишь медицинские учреждения и другие организации, чья деятельность обеспечивает необходимые базовые потребности населения. Промышленное производство при определенных условиях может быть продолжено, но в закрытом цикле с запретом на выход рабочих с предприятий.

Ужесточать антиковидные ограничения в городе Иу с населением около 1,85 млн человек начали еще 3 августа. Поводом послужило выявление всего нескольких инфицированных.

С 4 августа для того, чтобы въехать или выехать из города, необходимо иметь отрицательный результат теста на ковид, пройденного в течение последних суток. Все общественные объекты, расположенные в крытых помещениях, временно прекратили работу. Открытыми остались лишь продуктовые магазины, аптеки и медицинские учреждения, для посещения которых необходим тест на ковид, сделанный за последние 48 часов. Власти Иу также приостановили занятия во всех образовательных учреждениях.

Город Иу известен тем, что его еще называют мировой столицей потребительских товаров или городом-рынком. Предпринимателей со всего мира он привлекает огромным разнообразием выставленных на продажу товаров по довольно низким ценам.