Пентагон сумел привлечь в армию всего 52% новобранцев от плана

За семь недель до конца 2022 финансового года (он завершается в сентябре) Пентагон сумел привлечь в армию лишь 52% новобранцев от запланированного объема в 60 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр армии США Кристин Вормут в интервью телеканалу заявила, что недобор новобранцев составит как минимум 15 тыс. человек при условии, что до конца сентября в армию будет зачислено более 10 тыс. новичков.

С учетом программы удержания действующих военнослужащих, которым предлагается остаться на службе, общая численность вооруженных сил США должна составить 476 тыс. человек вместо 485 тыс. запланированных.

Проблемы с рекрутингом в войска связаны с сокращением числа годных для военной службы американцев. Сейчас требованиям Пентагона соответствуют лишь 23% молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет. При этом большинство из них предпочитают службе в армии учебу в колледже.