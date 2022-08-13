В Нью-Йорке напали на известного писателя Салмана Рушди

Известный британский писатель индийского происхождения 75-летний Салман Рушди получил ножевое ранение в шею в результате нападения на него в Нью-Йорке.

"Полиция штата расследует нападение на писателя Салмана Рушди перед выступлением в Институте Чаутоква в штате Нью-Йорк".

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении местной полиции.

Подозреваемый мужчина выбежал на сцену и напал на Рушди и его интервьюера. На помощь писателю сразу же прибежали несколько человек, злоумышленник был моментально схвачен. Интервьюер получил легкую травму головы. Рушди с ножевым ранением был доставлен на вертолете в местную больницу.

Согласно сведениям полиции, нападавший - 24-летний американец, проживающий в штате Нью-Джерси. Скорее всего, он действовал в одиночку. Мотивы покушения остаются невыясненными.