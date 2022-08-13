https://news.day.az/world/1486893.html Автомобиль въехал в паб в пригороде Вашингтона, 14 человек пострадали - ВИДЕО
Автомобиль въехал в паб в пригороде Вашингтона, 14 человек пострадали - ВИДЕО
В пригороде Вашингтона автомобиль врезался в паб, не менее 14 человек пострадали, сообщает FOX13, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что автомобиль врезался в ирландский паб в округе Арлингтон. Восьмерых пострадавших доставили в местные больницы, четверо из них находятся в критическом состоянии. Еще шестерым пациентам оказали помощь на месте происшествия.
На месте аварии произошел пожар, его удалось потушить. Конструкции здания получили значительные повреждения. Полиция продолжает разбираться в причинах аварии.
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