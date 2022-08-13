https://news.day.az/world/1486980.html Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции
Макрон подписал протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает агентство AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Пресс-служба администрации президента назвала решение Финляндии и Швеции вступить в альянс "суверенным выбором", который "позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них", а также "внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров".
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