Турция укрепляет позиции в сфере вооружения и энергоресурсов

Турция укрепляет позиции на рынке вооружения и энергоресурсов. Только за последние два десятилетия наша страна вышла из разряда импортеров вооружения, зарекомендовав себя в качестве крупного разработчика и поставщика оружия на мировом рынке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в субботу в северной провинции Чорум.

По его словам, импортозависимость Турции в сфере обороны снизилась до минимума последнего 21 года.

"Наши усилия не ограничиваются лишь оборонной сферой. Важные шаги предпринимаются в энергетической области. В то время как европейцы серьезно обеспокоены предстоящей зимой, Турция предпринимает стратегические шаги по обеспечению своей энергетической безопасности", - сказал турецкий лидер.

Он привлек внимание к разведочным и буровым работам в водах Турции в Черном и Средиземном морях. "Я верю в то, что буровое судно Abdülhamid Han, проводящее на данный момент разведочные работы в Средиземном море, обрадует нас не меньше, чем весть об обнаружении месторождения газа с резервом в 540 млрд кубометром в Черном море", - сказал Президент.

Благодаря газу с отечественных месторождений, Турция станет еще более сильной, заверил Эрдоган.