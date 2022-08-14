В Европе из-за жары выгорело 660 тыс. га лесов

С начала гынешнего года в Европе выгорело 660 тысяч гектаров лесов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle, это рекордный показатель с 2006 года.

Больше всего лесных площадей уничтожено пожарами в Испании - 225 тыс. га, Румынии - 150 тыс. га и Португалии - 77 тыс. га. Самые большие лесные пожары за последние десятилетия произошли этим летом в Словении.

Только за последние дни крупные лесные пожары фиксировали во Франции, Германии и Греции. Из департамента Аверон на юге Франции из-за пожара, который сжег в общей сложности 1,26 тыс. га, на этой неделе эвакуировали несколько тысяч человек. Полиция запретила въезд в большинство лесов в регионе Нижний Рейн вблизи границы с Германией, чтобы ограничить риск возникновения пожаров.

На севере Германии сегодня, 14 августа, смогли потушить бушевавший несколько дней лесной пожар в национальном парке Гарц на площади не менее 13 га.

Также был частично взят под контроль пожар, который бушевал несколько дней на греческом курортном острове Тасос. По данным органов гражданской обороны, в текущем году в Греции лесные пожары охватили более 13 тыс. га.