В Литве предложили предприятиям перейти на «гибкий график»
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Президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс заявил, что переход литовских предприятий на "гибкий график" будет способствовать сокращению потребления природного газа на 15% согласно директиве Совета Европы, сообщает радио LRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Было бы разумным перевести предприятия на такой график работы, чтобы в одно и то же время они не запускали свои мощности, требующие электроэнергии, немалая часть которой вырабатывается с использованием природного газа", - заявил Янулявичюс.

По его словам, это вызывает пиковые нагрузки и значительный расход газа.