Отказ Ирана от "неприемлемых требований" сможет восстановить ядерную сделку

Администрация США считает единственным способом восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана (СВПД) отказ Тегерана от "неприемлемых требований", выходящих за пределы сделки. Об этом заявил в понедельник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы последовательно заявляем уже в течение нескольких месяцев, что единственный способ добиться взаимного возвращения к соблюдению СВПД - это отказ Ирана от дальнейших неприемлемых требований, выходящих за рамки СВПД. Мы уже давно называем эти требования не относящимися к делу, им нет места в Вене [, где ведутся переговоры о восстановлении СВПД]. Им нет места в дискуссиях о потенциальном возвращении к соблюдению СВПД", - сказал дипломат. Он добавил, что смягчение американских санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) выходит за рамки СВПД.

По словам Прайса, США готовы обеспечить строгое соблюдение санкций против Ирана и применить иное дипломатическое давление на него при провале СВПД. "Если Иран не сможет или не захочет согласиться на взаимный возврат к полному выполнению СВПД, мы в равной степени готовы продолжать строгое соблюдение наших санкций и оказывать иное дипломатическое давление", - заявил представитель внешнеполитического ведомства, не уточнив, о чем идет речь.

Его попросили прокомментировать материал газеты "Уолл-стрит джорнэл", которая сообщила, что дипломаты Евросоюза (ЕС) составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, ЕС предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. "Мы поделимся своими взглядами на текст, предложенный верховным представителем [Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем], непосредственно с ним самим. Мы сделаем это в частном порядке. Тем не менее мы согласны с его фундаментальной точкой зрения, которая заключается в том, что то, что можно было согласовать, уже согласовано", - ответил Прайс.

"Мы не позволим Ирану заполучить ядерное оружие, мы будем использовать все доступные средства для сдерживания и иного противодействия опасной деятельности Ирана в регионе и в некоторых случаях далеко за его пределами, не последним из которых, как мы все обсуждали в последние дни, является сговор против бывших должностных лиц США и другие потенциальные угрозы в отношении американских граждан", - сказал дипломат.