Более 30 человек погибли из-за наводнений в Афганистане

Страшное наводнение в Афганистане унесло жизни более 30 человек. Ещё около сотни пропали без вести, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

После проливных дождей сильнее всего затопило провинцию Парван. Вода отрезала от внешнего мира несколько деревень. Самая опасная обстановка сложилась в горных районах, где сошли сели. Потоки воды и грязи были настолько мощными, что смывали всё на своём пути, многие местные жители просто не успели спастись.

Стихия разрушила более 120 домов. Всех пострадавших эвакуировали и временно разместили в палатках.