https://news.day.az/world/1487506.html В Судане десятки людей погибли из-за разрушительных наводнений - ВИДЕО
В Судане десятки людей погибли из-за разрушительных наводнений - ВИДЕО
Более 50 человек стали жертвами удара стихии в Судане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Сезонные проливные дожди привели к наводнениям, затоплены около девяти тысяч жилых домов, фермерские хозяйства разрушены.Сезон дождей длится с июня по сентябрь. По данным ООН, в этом году последствия наводнений в стране затронули около 40 тысяч человек. В прошлом году десятки людей погибли, тысячи зданий были затоплены.
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