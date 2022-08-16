В Судане десятки людей погибли из-за разрушительных наводнений

Более 50 человек стали жертвами удара стихии в Судане, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сезонные проливные дожди привели к наводнениям, затоплены около девяти тысяч жилых домов, фермерские хозяйства разрушены.Сезон дождей длится с июня по сентябрь. По данным ООН, в этом году последствия наводнений в стране затронули около 40 тысяч человек. В прошлом году десятки людей погибли, тысячи зданий были затоплены.