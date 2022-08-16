Принц Гарри и Меган Маркл не встретятся с семьей принца Уильяма в Великобритании

Принц Гарри и Меган Маркл "не планируют встречаться с Уильямом и Кейт" во время своего визита в Великобританию. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az.

В сентябре герцоги Сассекские приедут в Великобританию, чтобы посетить всемирный благотворительный саммит One Young World Summit в Манчестере. По данным источника издания, визит Сассексов будет направлен на "поддержку нескольких благотворительных организаций, близких их сердцу". Он добавил, что Меган и Гарри не планируют встречаться с Уильямом и Кейт, несмотря на то, что остановятся всего в пяти минутах ходьбы от них, но "все же могут посетить королеву".

"В их текущем графике нет планов, указывающих на то, что Гарри и Меган увидятся с Кембриджами. Вряд ли они смогут встретиться просто так", - утверждают источники.

Визит Сассексов в Великобританию состоится всего за несколько недель до ожидаемой в октябре презентации книги принца Гарри, написанной лауреатом Пулитцеровской премии писателем-призраком Джей Ар Моерингером, который обещает "точно и правдиво рассказать о жизни принца из первых рук".