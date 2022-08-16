https://news.day.az/world/1487671.html Цистерновоз опрокинулся и сорвался в пропасть в Пакистане - ВИДЕО
Цистерновоз опрокинулся и сорвался в пропасть в Пакистане - ВИДЕО
Очевидцы перемещения цистерновоза по дороге Лохар Музаффарабад Абботтабад Роуд, проходящей в труднодоступной местности, в окрестности города Музаффарабад (территория Азад Джамму и Кашмир, Пакистан), сняли момент падения транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Водитель грузового транспортного средства, прокладывающий опасный маршрут по холмистой местности, не справившись с управлением, успел покинуть кабину цистерновоза, скатившегося к населённому пункту, находящемуся в десятках метрах от дороги.
Со слов очевидцев шокирующего происшествия, в результате падения грузовика никто не пострадал.
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