Цистерновоз опрокинулся и сорвался в пропасть в Пакистане

Очевидцы перемещения цистерновоза по дороге Лохар Музаффарабад Абботтабад Роуд, проходящей в труднодоступной местности, в окрестности города Музаффарабад (территория Азад Джамму и Кашмир, Пакистан), сняли момент падения транспортного средства, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Водитель грузового транспортного средства, прокладывающий опасный маршрут по холмистой местности, не справившись с управлением, успел покинуть кабину цистерновоза, скатившегося к населённому пункту, находящемуся в десятках метрах от дороги.

Со слов очевидцев шокирующего происшествия, в результате падения грузовика никто не пострадал.